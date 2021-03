Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 39-jährige Frau aus Hiddenhausen stellte am Sonntag (14.3.) Vormittag fest, dass ihr Nissan beschädigt war. Der oder die bisher unbekannten Täter haben offenbar den linken Außenspiegel des Autos abgebrochen. Das Fahrzeug hatte die Frau zuvor am Freitag gegen 19.00 Uhr am Straßenrand an der Straße Fischerpatt abgestellt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme bemerkten die Beamten zwei weitere Fahrzeuge an der Straße, die ähnliche Beschädigungen aufwiesen: Ein Toyota und ein Volkswagen wiesen ebenfalls starke Beschädigungen am linken Außenspiegel auf. Alle drei Fahrzeughalter stellten Strafanzeige. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell