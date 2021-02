Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw in der Martinusstraße in Linz beschädigt. Die Spuren (Delle und Kratzer) deuten auf eine vorsätzliche Sachbeschädigung hin, ein Unfall schließt die Polizei momentan aus. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell