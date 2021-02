Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tür auf der Fahrbahn - wer kann Hinweise zum Verursacher geben

Neuwied (ots)

Neuwied-Engers, B 42 - Am 23.02.2021 wurde gegen 12:15 Uhr eine Tür auf der B 42 in Höhe der Abfahrt Engers gemeldet in Fahrtrichtung Neuwied. Nahezu zeitgleich meldete sich ein Fahrzeugführer, der über die Türe gefahren ist und einen Schaden an seinem Fahrzeug habe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrzeugführer über die Türe gefahren sind. Sollte jemand Hinweise auf den Verlierer der Türe geben können, bitten wir dies bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell