Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Container aufgebrochen

WerlteWerlte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Freitag das Schloss eines Altkleidercontainers an der Kompaniestraße aufgebrochen und den Inhalt durchwühlt. Ob Bekleidung gestohlen wurde, ist nicht bekannt. An einem weiteren Container versuchten die Täter ebenfalls das Schloss gewaltsam zu öffnen. In diesem Fall gelang es ihnen nicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)995300 in Verbindung zu setzen.

