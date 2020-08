Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: IZ - Die Bundespolizei warnt; zersplitternde Schottersteine können schwere Verletzungen und hohe Schäden verursachen

Itzehoe (ots)

Am Samstag gegen 18:30 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz an der Bahnstrecke Hamburg - Westerland in Itzehoe gerufen. Ein Triebfahrzeugführer hatte über die Leitstelle gemeldet, dass er im Bereich der Hundeschule unter der Autobahnbrücke der A 23, Schottersteine auf den Schienen gesehen und überfahren hatte. Die eingesetzte Streife konnte ermitteln, dass Unbekannte unterhalb der Brücke auf einer Länge von 40 Metern Schottersteine auf die Schienen gelegt haben müssen, die ein überfahrender Zug dann zermalmt bzw. zersplittert hat (Schäden am Zug und Schadenshöhe bleiben noch zu ermittelt). Da Steinsplitter noch in einem Umkreis von über fünf Meter im Bereich der Gleise festgestellt werden konnten, warnt die Bundespolizei vor derartigen Taten. Umherfliegende Steinsplitter können Spaziergänger treffen und so schwere Verletzungen herbeiführen. Ebenso könnten vorbeifahrende Autos und technische Einrichtungen der Züge beschädigt werden. Eine Nahbereichsfahndung ergab keine Täterhinweise, doch konnten in unmittelbarer Tatortnähe Spuren gesichert werden.

