Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Wesel (ots)

Am Freitag, 11.06.2021, 17:56 Uhr kam es in Wesel an der Kreuzung Am Schornacker / Am Pliesterfeld zu einem schweren Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen.

Eine 31-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem Pkw die Schermbecker Landstraße (B58) aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Hünxe. In Höhe der Straße Am Schornacker hielt sie verkehrsbedingt vor einer rotlichtzeigenden Ampelanlage an. Ein hinter ihr fahrender 91-jähriger Mann aus Wesel sah dieses zu spät und fuhr mit seinem Pkw ungebremst auf den Pkw der Frau auf. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die 31-jährige Frau und der sich ebenfalls im Pkw befindliche 5-Monate alte Säugling der Frau wurden mittels Krankenwagen vorsorglich zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht. Der 91-jähige Fahrer und dessen 87-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Wesel verbracht. Eine Lebensgefahr konnte bei dem 91-jährigen Mann und seiner 87-jährigen Ehefrau nicht ausgeschlossen werden.

