Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen

B 33, Lkrs. KN) Abkommen von der Fahrbahn (02.08.2020)

Steißlingen / B 33 (ots)

Über 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B 33 ereignet hat. Ein 26-jähriger Fahrer eines Opel war in Richtung Autobahnkreuz Singen unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt Steißlingen aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn nach rechts abkam. Er fuhr die Böschung hinauf und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen. Der total beschädigte Opel musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt.

