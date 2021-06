Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gewächshaus brannte

Zarrentin (ots)

Auf einem Privatgrundstück in Kogel ist am Montagvormittag ein Gewächshaus in Brand geraten. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe ca. 10.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist noch nicht genau geklärt, jedoch wird derzeit eine Selbstentzündung vermutet. In dem wenige Quadratmeter großen Gewächshaus, das erheblich beschädigt wurde, waren unter anderem Gartengeräte gelagert. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Dabei haben die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Carport verhindern können.

