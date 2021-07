Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel, Brauergildenstraße Samstag, 10.Juli, i.d.Z.v. 02:30 - 12:50 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Am Samstag, den 10. Juli, gegen 02:30 Uhr stellte der 24-Jährige Fahrzeugführer eines blauen VW Golf diesen auf einem Parkstreifen an der Brauergildenstraße zum Parken ab. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er im vorderen, linken Bereich des Fahrzeuges einen Unfallschaden fest. Hierbei wurde u.a. der Reifen vorne links so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0 zu melden.

202100807820

