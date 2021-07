Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel/ Dorstadt, L615 Samstag, 10.Juli 2021, 13:49 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen u.a. für einen Verkehrsunfall der sich zwischen Samstag, den 03.07.2021 und 10.07.2021, an der L615 in Dorstadt ereignet haben soll. Hierbei wurde ein Wohnanhänger, welcher ordnungsgemäß abgestellt wurde, beschädigt. An dem Wohnwagen konnten Spuren von roter Fremdfarbe festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

202100807785

