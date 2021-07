POL-SZ: Wolfenbüttel, Am Heckenkamp Freitag, 09.Juli, 13:57 Uhr

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel, Am Heckenkamp Freitag, 09.Juli, 13:57 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Aufgrund von Unachtsamkeit beim Kochen wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Heckenkamp am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, ein Brandmelder ausgelöst. Im Bereich der Küche kam es zu einer Rauchentwicklung, welche durch die eingesetzte Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die 41-Jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten nach kurzer Begutachtung ihre Wohnungen betreten. Es kam zu keinem relevanten Gebäudeschaden.

202100804744

