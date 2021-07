Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel/ Neindorf, K620 Freitag, 09.Juli 2021, 18:57 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, kam ein 20-Jähriger PKW-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen alleinbeteiligt zwischen Neindorf und Wolfenbüttel auf der K620 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum neben der Fahrbahn. Hierbei wurde sein PKW stark beschädigt und musste geborgen werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Wolfenbüttel verbracht.

202100805786

