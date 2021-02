Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 77 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (21.02.2021) an der Oberen Weinsteige schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 15.30 Uhr in Richtung Degerloch unterwegs. Mutmaßliche stürzte der 77-Jährige, als er mit seinem Rad von der Fahrbahn auf den Radweg wechselte. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Rettungssanitäter kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell