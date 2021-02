Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren

Stuttgart - Ost (ots)

Offensichtlich aus Unachtsamkeit wurde am Samstag (20.02.2021) gegen 14.30 Uhr ein Fußgänger in der Wunnensteinstraße angefahren und schwer verletzt. Ein 36-jähriger SMART-Fahrer wollte aus der Wunnensteinstraße kommend in die Wagenburgstraße abbiegen und übersah hierbei einen 82-Jährigen, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger stürzte infolge des Aufpralls und erlitt eine Kopfplatzwunde sowie eine Fraktur an der Hand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

