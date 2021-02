Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw ausgebrannt

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein im Hallschlag in der Rommelstraße geparkter Pkw ist am Samstag (20.02.2021) gegen 18.45 Uhr aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Der im Vollbrand stehende Ford Ka konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden, da sich das Fahrzeug in einem fast schrottreifen Zustand befunden hatte. Das ausgebrannte Wrack wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheidet eine technische Ursache mit großer Wahrscheinlichkeit aus, weshalb die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise bittet.

