Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: Betrug hat Folgen - Mann muss zahlen

Hamburg (ots)

Am Dienstagabend kam ein 66-jähriger Bulgare aus Warna am Hamburg Airport an. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann seit August 2020 wegen Betrugs von der Staatsanwaltschaft Lüneburg zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er hatte 300 Euro zu zahlen; hinzu kamen Verfahrenskosten i. H. v. 73,50 Euro. Durch Zahlung der geforderten Gesamtsumme von 373,50 Euro blieben ihm die 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe erspart und er konnte weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

Marcus Henschel

Telefon: 040 500 27-104

Mobil: 0172 427 56 08

Fax: 040 500 27-272

E-Mail: marcus.henschel@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell