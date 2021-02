Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Enkeltrickbetrug - Mehrere Zehntausend Euro erbeutet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (18.02.2021) mit dem sogenannten Enkeltrick eine 78 Jahre alte Frau um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Die 78-Jährige erhielt gegen 14.00 Uhr einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab. Unter dem Vorwand in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu sein und dringend Geld zu benötigen, forderte die Unbekannte am Telefon Geld von der Seniorin. Eine Komplizin holte schließlich mehrere Zehntausend Euro Bargeld an der Haustüre der 78-Jährigen ab. Bei einem erneuten Anruf der vermeintlichen Enkelin, forderte diese erneut Bargeld, sodass die Komplizin erneut an der Türe der Seniorin Bargeld abholte. Als die Täterin ein drittes Mal anrief, nahm der mittlerweile eingetroffene Sohn der 78-Jährigen das Gespräch an sich. Er erkannte den Betrug und alarmierte umgehend die Polizei.

