Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug überschlagen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat sich am Donnerstag (18.02.2021) mit seinem Auto in der Lohäckerstraße überschlagen. Der 31-jährige Smart-Fahrer war gegen 17.35 Uhr in der Lohäckerstraße in Richtung Fasanenhof unterwegs. In einer Kurve geriet er gegen den rechten Bordstein, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und im danebenliegenden Feld auf der Seite liegen blieb. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell