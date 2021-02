Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin angefahren

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Schwerverletzter und 200 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (19.02.2021) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 42-jähriger Mann befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Elwertstraße in Fahrtrichtung Deckerkreisel. Zeitgleich ging eine 60-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg in gleicher Richtung und überquerte die Fahrbahn ohne vorher nach links zu schauen. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß überschlug sich der Radfahrer und wurde schwer verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht.

