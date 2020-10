Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einem Marder ausgewichen - Unfall verursacht - 15.000EUR Schaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 22:15 Uhr nahe eines Gartencenters in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige befuhr mit ihrem Audi auf der Südtangente in Richtung Wiesloch. Als sie nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, musste sie einem Marder ausweichen, weshalb die die dortige Verkehrsinsel überfuhr. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt, zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht. Am Auto entstand Totalschaden, der Gesamtschaden beträgt rund 15.000EUR.

