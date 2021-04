Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxischild abgerissen/ Rückleuchten demontiert/ Kirchenpforte eingeschäumt

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag wurde An der Egge von einem Taxi das Taxischild auf dem Dach abgerissen. An dem Wagen blieben nur die Reste der verschraubten Halterung.

Zwischen Montag- und Donnerstagnachmittag wurde von einem an der Hennener Straße abgestellten Anhänger die Rückleuchte-Einrichtung gestohlen. Außerdem beschädigten die Unbekannten das Siegel am Kennzeichen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag die Pforte der katholischen Kirche St. Michael mit gelbem Schaum eingesprüht. Die Farbe aus dem Schaum lässt sich teilweise nicht mehr entfernen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell