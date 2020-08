Polizei Düren

POL-DN: Falscher Polizist bestiehlt Lkw-Fahrer

Düren (ots)

Ein bulgarischer Lkw-Fahrer wurde am Freitagabend Opfer eines Mannes, der sich als Polizist ausgab.

Gegen 23:50 Uhr parkte der Mann mit seinem Lkw im Gewerbegebiet "Im Großen Tal" in der Straße "Am Langen Graben", als es an seiner Fahrertür klopfte. Am Fahrzeug des 48-jährigen Bulgaren stand ein Mann, der einen Ausweis vorzeigte, von dem er annahm, er weise ihn als Polizeibeamten aus. Der Unbekannte fragte nach Ausweispapieren und gab an, nach Drogen suchen zu wollen. Zu diesem Zweck ließ er sich die Tasche des Truckers geben, worin sich ein größerer Geldbetrag befand. Das Geld nahm er heraus, anschließend verließ er zügig die Örtlichkeit in Richtung eines etwas abseits stehenden Pkw. Dabei soll es sich um einen grauen Kombi, möglicherweise einem Renault Laguna oder ähnlich, gehandelt haben. Dort stieg er auf der Beifahrerseite ein. Der Wagen entfernte sich in Richtung "Fehlender Feld". Der Dieb wird beschrieben als circa 175 cm groß. Er hatte dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und einen Mund-Nasen-Schutz. Dem Aussehen nach war er südländischer Herkunft.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell