Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Autoscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Koblenz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 28.02.2021, meldete ein Zeuge einen beschädigten Pkw an der Eisenbahnbrücke in der Gülser Straße in Koblenz. Dort wurde an einem blauen VW-Golf die Windschutzscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell