Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht am Deutschen Eck

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, dem 25.02.21, wurde in der Zeit von 10:45 - 11:15 Uhr auf dem Parkplatz am Deutschen Eck ein roter PKW Mercedes C180 bei einem Ein-/Ausparkmanöver nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an den Unfall von der Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person und Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei evtl. Unfallzeugen, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer: 0261 103-2510 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell