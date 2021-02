Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Unfall mit Schwerverletzter und Totalschaden

Waldsee (ots)

Am Mittwoch, 10.02.2021, gegen 14:30 Uhr, kam eine PKW-Fahrerin auf der Kreisstraße 13 von Waldsee nach Altrip in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im PKW schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Baum wurde leicht beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn mit Schnee und Eis bedeckt. Neben mehreren Rettungswagen waren auch der Rettungshubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz.

