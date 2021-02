Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Geldbeuteldiebstahl im Supermarkt

Böhl-Iggelheim (ots)

Beim Einkaufen in einem Supermarkt wurde am Mittwoch, 10.02.2021, gegen 14:00 Uhr, die nunmehr Geschädigte von einer ihr unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt. Unmittelbar nach dem Gespräch bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Umhängetasche, die am Einkaufwagen hing, fehlte. Die Geschädigte folgte ihrer Gesprächspartnerin, welche gerade den Markt verlassen wollte. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte die 31-Jährige kontrollieren und die erforderlichen Daten für das Strafverfahren erheben. Das Diebesgut konnte bei ihr nicht aufgefunden werden. Laut Zeugenangaben wäre eine zweite Täterin (sehr klein, dunkle Kleidung) im Markt gewesen. Es wird davon ausgegangen, dass der Diebstahl gemeinsam begangen wurde: Durch das Gespräch war die Geschädigte gezielt abgelenkt worden, während die zweite Täterin deren Geldbeutel entwendete und damit den Einkaufsmarkt verließ. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur zweiten Täterin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

