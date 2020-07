Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Stoppelfeldes/ Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am 19. Juli (Sonntag) bemerkte ein Zeuge, gegen 11.55 Uhr, den Brand eines Stoppelfeldes in der Feldgemarkung zwischen den Orten Scherpenseel und Marienberg. Er verständigte daraufhin die Feuerwehr, die den Brand löschte. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Deshalb nahm die Polizei die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

