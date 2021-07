POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 11. Juli 2021:

Polizei Salzgitter

Couragierte Verkäuferin

Eine 23-jährige Verkäuferin aus einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone Peine (Breite Straße) nahm am Samstagnachmittag (11.07.21) um 16.45 Uhr sofort die Verfolgung auf, als ein Dieb sechs Packungen Windeln entwendete und flüchtete. Der Täter, zu dem später nur eine vage Beschreibung abgegeben werden konnte, verlor bei seiner Flucht fünf Pakete, so dass er nur noch mit einem entkommen konnte. Schadenshöhe: knapp 10,- EUR

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 29-jähriger ausländischer Mitbürger eines Nicht-EU-Landes wurde am Samstag, den 10.07.21 um 07.30 Uhr, mit einem VW-Golf in der Celler Straße in Peine von der Polizei angehalten und überprüft. Dabei stellten die einschreitenden Beamtinnen fest, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß, weil er sich schon weit über ein Jahr hinaus in Deutschland aufhielt und seinen Führerschein nicht hatte umschreiben lassen. Außerdem war der Fahrer schon mehrmals aufgefallen. Die Fahrt war damit beendet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Schlüssel wurden sichergestellt. An einen Berechtigten mit gültigem Führerschein wurde der Schlüssel später ausgehändigt, um sich um Wagen kümmern zu können.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ein 10-jähriges Mädchen aus Telgte hatte einen Schutzengel mit besonderem Engagement, als es am Samstag, den 10.07.2021 um 13:55 Uhr auf der Vöhrumer Straße mit seinem Fahrrad ohne auf den Verkehr zu achten die vierspurige Fahrbahn kreuzte und von einem Auto (Citroen) mit einer 70-jährigen Vöhrumerin mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h erfasst wurde. Das Mädchen wurde mit einem alarmierten Rettungswagen ins Klinikum gebracht, erlitt aber lediglich schmerzhafte Prellungen, die nur ambulant behandelt werden brauchten. Die Gesamtschadenshöhe betrug geschätzt 700,- EUR.

Radfahrer begeht Unfallflucht

Ein bislkang unbekannter Fahrradfahrer touchierte am Samstag, den 10.07.21 um 12 Uhr in der Goethestraße in Peine mit seinem Fahrrad den parkenden weißen Audi A6 eines 37-jährigen Peiners und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Radfahrer verletzte sich scheinbar nicht und wurde wie folgt beschrieben: männlich, älter als 50 Jahre, ca. 170 cm. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 1000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter Tel. 05171-9990 in Verbindung zu setzen.

