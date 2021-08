Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Die Polizei warnt vor Manipulation an Geldautomaten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag stellte ein Kunde, gegen 14 Uhr, am Neumarkt eine Manipulation an einem Geldautomaten fest und meldete dies zunächst der Filiale. Der Kunde habe Bargeld abheben wollen, jedoch keine Auszahlung am Gerät erhalten. Der Vorgang an sich wurde jedoch registriert, da der gewählte Betrag von seinem Konto abgebucht wurde. Ein Techniker stellte dann die Manipulation am Geldautomaten fest. Vor dem Geldausgabeschacht war eine weitere Klappe aufgeklebt worden, sodass das Bargeld bei einer Abhebung an dieser kleben bleiben sollte. Im vorliegenden Fall hat es nicht funktioniert und das Geld landete im eingebauten Safe, sodass dem Kunden kein Schaden entstanden war. Die Polizei wurde informiert und nahm eine Strafanzeige auf.

Das zuständige Kriminalkommissariat nimmt Hinweise - z.B. zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen verdächtigen Feststellung - aus der Bevölkerung unter der 0800 2361 111 entgegen.

Betrüger können einen Geldautomaten auf vielfältige Weise manipulieren, um an das Geld von unvorsichtigen Bankkunden zu kommen.

Daher rät die Polizei:

- Nutzen Sie keinen Geldausgabeautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint, z. B. angebrachte Leisten oder Verblendungen, abstehende und lockere Teile, Spuren von Kleber rund um den Kartenschlitz.

- Bei Verdacht auf Manipulation sollten Sie den Automaten nicht nutzen. Verständigen Sie die Polizei, um mögliche Spuren sichern zu können.

- Bitten Sie einen anderen Kunden, einen Bankmitarbeiter zu holen. Bei Automaten außerhalb von Banken rufen Sie gegebenenfalls per Handy bei der Bank an. Bleiben Sie in jedem Fall beim Geldautomaten stehen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge und wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank.

- Bei dem Verdacht der Ausspähung Ihrer Kartendaten lassen Sie bitte umgehend die Karte über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell