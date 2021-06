Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Opel Combo bearbeitet

Balve (ots)

Im Tatzeitraum vom 28.05.2021 bis 31.05.2021 beschädigten ein oder mehrere Täter einen geparkten weißen Opel Combo am Brucknerweg. Der oder die Täter verborgen den Scheibenwischer und bearbeiteten die Radkappen durch Fußtritte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Menden unter 02373-9099-0.

