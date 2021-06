Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Handtaschenraub

Graffiti-Sprüher beobachtet

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte haben gestern nach einem Handtaschenraub einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine 72-jährige Lüdenscheiderin war um 17.50 Uhr zu Fuß auf der Schützenstraße in Richtung Hochstraße unterwegs. Plötzlich rannten zwei Jugendliche an ihr vorbei und rissen ihr die Handtasche von der Schulter. Die Dame kam hierbei fast zu Fall. Eine Passantin verständigte die Polizei. Bei der Fahndung fand eine Streife die beiden Tatverdächtigen in der Fußgängerzone. Einer der beiden hatte die Handtasche dabei noch in der Hand. Bei Erblicken des Streifenwagens rannten beide die Fußgängerzone hinunter ins Stern-Center. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen 15-jährigen Lüdenscheider - ohne Handtasche - stellen. Er kam mit zur Polizeiwache und muss sich nun wegen Raubes verantworten. (dill)

Ein Zeuge beobachtete gestern, 21.30 Uhr, einen Verdächtigen, der Graffiti auf Hauswände sprühte. Angesprochen entgegnete der unbekannte Täter, dass dies "so doch schöner" sei. Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach dem dunkel gekleideten Mann. Sie stellten Schmierereien auf der Wilhelmstraße an einer Gebäudewand sowie an einem Pfosten des Stern-Centers fest. Wer kann Angaben zum unbekannten Täter machen? Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

