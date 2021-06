Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wechselbetrüger in Tankstelle

Hemer (ots)

Ein unbekannter Mann betrat Samstagabend die Tankstelle an der Ihmerter Straße. Er verwickelte die Kassiererin in ein Gespräch. Nach der Abwicklung eines Einkaufs verschwand der Betrüger zügig in Richtung Ihmert aus dem Geschäft und war um einige Euro reicher. Der Gesuchte war ca. 20 bis 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare und einen Bart. Er trug eine Brille. Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen. (dill)

