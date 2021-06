Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Schutzhütte

Herscheid (ots)

Am 31.05.2021, gegen 21:47 Uhr, verschafften sich zwei unbekannter Täter Zutritt zu einer Schutzhütte in einem Waldgebiet in Herscheid, Ortslage Danklin. Sie hebelten eine Zugangstür auf und beschädigten eine Glasscheibe. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke. Die Eigentümerin wurde durch eine Überwachungskamera auf den Einbruch aufmerksam und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet und konnten auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Konkrete Angaben zum Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei noch nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0. (Becks)

