Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Vandalismus Am Sportplatz ++ Feuerwehr löscht Brand ++

Landkreis Osterholz (ots)

Vandalismus Am Sportplatz

Lilienthal. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag haben unbekannte Täter Holzzäune des Sportplatzes an der Straße Am Sportplatz beschädigt, außerdem wurden zwei Fahnen des Vereins VfR Seebergen-Rautendorf e. V. verbrannt. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei Lilienthal nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 zu melden.

Feuerwehr löscht Brand

Ritterhude. Am Sonntag gegen 16 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand an der Val-de-Reuil-Straße aus. Mutmaßlich durch eine Zigarette ausgelöst war hier eine Hecke in Brand geraten. Die Flammen wurden bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute durch Nachbarn gelöscht. Gebäudeschaden entstand somit nicht, lediglich die Hecke wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell