Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit 2,07 Promille in Zetel mit dem Fahrrad unterwegs - Polizei leitet Strafverfahren gegen 31-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Stark alkoholisiert war ein Radfahrer, der der Polizei am gestrigen Dienstag gegen 14.30 Uhr gemeldet wurde. Der 31-jährige Mann war an der Westersteder Straße aufgefallen, weil er in Höhe einer Tankstelle über die Fahrbahn torkelte und sich anschließend auf sein Fahrrad setzte. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung konnte bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,07 Promille festgestellt werden, sodass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell