Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte in Middoge - Pkw gerät nach Kollision in einen nicht wasserführenden Graben

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich gegen 09:45 Uhr auf der Hauptstraße im Wangerland im Bereich Middoge ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw nach einer Kollision in einen nicht wasserführenden Graben geschoben wurde. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer überholte den Pkw eines 38-jährigen, der mit seinem Fahrzeug nach links auf eine Feldzufahrt einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der Pkw des 38-Jährigen in einen nicht wasserführenden Graben geschoben wurde, der durch einen Abschlepper herausgezogen werden musste. An beiden noch fahrbereiten Pkw entstanden leichte Sachschäden, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell