Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, den 04.05.2021, geriet in der Gartenkolonie Neuengrodener Weg (Verlängerung des Lönsweges in Richtung Berlinerstraße) gegen 19:37 Uhr aus bislang unbekannten Gründen eine Holzhütte in Vollbrand und brannte bis zur Bodenplatte nieder. Das Feuer konnte durch die Ortsfeuerwehr Rüstringen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell