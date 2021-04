Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schneefall sorgt wieder für Unfälle im Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund des erneuten Schneefalls kam es am vergangenen Mittwoch wieder zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen.

Am 07.04.21, gg. 06:35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer die K 4907 von St. Märgen kommend in Richtung Wagensteig. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn herannahenden Pkw eines 25-jährigen Autofahrers. Durch den Aufprall wurde der 25-jährige Pkw-Führer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Diese mussten durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

Gg. 09:23 Uhr, kam auf der K4964 im Bereich Kirchsteige, ein 55-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw infolge nicht vorhandener Winterreifen auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit der Leitplanke. Mit Beschädigungen in Höhe von ca. 5.00 Euro, musste der Pkw durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gg. 11.33 Uhr auf der B315 im Bereich Lenzkirch-Rotkreuz. Infolge der schneebedeckten Fahrbahn kam ein 47-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrgespann nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb danach im Straßenbankett stecken. Der Lkw musste durch eine Spezialfirma geborgen werden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Straße mehrfach gesperrt werden. Hierbei ergaben sich zeitweise Verkehrsbehinderungen

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell