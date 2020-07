Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtragsmeldung zu: "Motorräder kollidieren: Ein Fahrer schwer verletzt, der andere flüchtet"

Bocholt (ots)

Bei der Polizei gemeldet hat sich am Dienstagabend ein 71-Jähriger aus dem Kreis Kleve. Dieser erklärte, am Dienstag an einem Unfall auf der B67 in Bocholt beteiligt gewesen zu sein. Wie berichtet, waren dort zwei Motorräder kollidiert. Der nach eigenen Angaben leicht verletzte 71-Jährige hatte sich vom Unfallort entfernt.

Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4657552

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell