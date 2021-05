Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Varel - Betonmischfahrzeug geriet in Straßengraben - Keine Verletzten (mit Bildern)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Varel (ots)

Am 05.05.2021 ereignete sich gegen 08.30 Uhr bei regenerischem Wetter auf der Altjührdener Straße ( K104 ) ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines beladenen Betonmischfahrzeugs, der in Richtung Seghorn unterwegs war, kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund der vom Regen aufgeweichten Berme geriet das Fahrzeug seitlich in den Straßengraben. Zur Bergung des Lkw waren zwei Kranfahrzeuge im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die K 104 voll gesperrt. Der 36-jährige Unfallfahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell