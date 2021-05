POL-WHV: Personalwechsel im Kriminalermittlungsdienst in Varel - Verabschiedung von Manfred Schulz und Begrüßung seiner Nachfolgerin Andrea Papenroth (mit Bildern)

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Personalwechsel im Kriminalermittlungsdienst in Varel - Verabschiedung von Manfred Schulz und Begrüßung seiner Nachfolgerin Andrea Papenroth

Ende April verabschiedeten die Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariates Varel den langjährigen Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Kriminalhauptkommissar Manfred Schulz, und begrüßten zugleich dessen Nachfolgerin, Kriminalhauptkommissarin Andrea Papenroth. Am 30. April hieß es Abschied nehmen: Mit einer derartigen Zeremonie hat Manfred Schulz an seinem "letzten Arbeitstag" nicht gerechnet! Ein Tag unter ganz besonderen Bedingungen: Trotz der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln war es eben doch nur der physische Abstand, der einzuhalten war, die emotionale Nähe kam auf jeden Fall an... So ließen es sich die Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Varel und von den Polizeistationen aus Bockhorn und Zetel nämlich nicht nehmen, dem Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes einen würdevollen und äußerst wertschätzenden Abschied zu bieten. So genoss Manfred Schulz am frühen Freitagmorgen (30.04.) seine letzte Fahrt zur Dienststelle in einem Chevrolet Caprice aus dem Jahr 1989, wo ihn sein "Team" gebührend in Empfang nahm. Im Polizeikommissariat selber war die Runde der Anwesenden zwar klein, die dankenden Worte vom Leiter der Dienststelle jedoch nicht! Rainer Schönborn skizzierte den vielfältigen, 40 Jahre und sieben Monate andauernden Werdegang von Kriminalhauptkommissar Manfred Schulz und bedankte sich ausdrücklich für seine geleistete gute Arbeit: Manfred Schulz begann im Oktober 1980 an der Fachhochschule der Polizei in Hildesheim. Anschließend war er in der Kriminalpolizeiinspektion Osnabrück, bei den dortigen Fachkommissariaten (4 und 5) tätig, ehe er über viele Jahre in verschiedenen Funktionen beim Mobilen Einsatzkommando in Oldenburg seine Erfüllung fand. Seit Oktober 2010 war er als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Varel tätig. Schönborn dankte Manfred Schulz insbesondere für seine immer gezeigte Widerstandsfähigkeit und beschrieb "Manni" als leistungsfreudigen und aktiven Führungsbeamten, dem man seine Identifizierung mit dem Polizeiberuf geradezu anmerkt. Der mit Ende April in den wohlverdienten Ruhestand gehende Manfred Schulz wurde von allen Kolleginnen und Kollegen - auch schon in jungen Jahren - für seine aufgeschlossene und ehrliche Art sehr geschätzt: "Deine ständige Einsatzbereitschaft, deine soziale und äußerst zuverlässige Haltung, sind nur einige beispielhafte Wesenszüge, die eine Bereicherung für unsere Zusammenarbeit waren!" so das Lob und die dankenden Worte von Rainer Schönborn. Auch der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Heiko von Deetzen, ließ es sich nicht nehmen, an diesem besonderen Tag dabei sein zu können: "Es war mir wichtig, dass ich mir für deine geleisteten 40 Jahre Zeit nehme, um persönlich Danke zu sagen! "Du bist ein Kriminalbeamter mit Leidenschaft, immer geradeaus und hoch anerkannt!" Der Pensionär freut sich auf die neue Zeit hat bereits gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin viele neue Projekte die angepackt werden wollen: "Der Umbau unseres Hauses ist dabei nur eines von vielen!" schmunzelt Schulz. Ein Tag, der ganz sicher seinen ganz eigenen "Fußabdruck" hinterlassen wird. Abschied nehmen bedeutet aber zugleich auch 'Herzlich Willkommen'! "Ich freue mich, mit Andrea Papenroth eine engagierte, verantwortungsvolle und wertgeschätzte Kollegin als Führungskraft in Varel 'Willkommen' heißen zu können, die mit Land und Leute in der Friesischen Wehde vertraut ist und die Kriminalitätsbekämpfung mit den Kolleginnen und Kollegen weiterhin offensiv angehen wird", so Heiko von Deetzen. Die Nachfolge hat Andrea Papenroth Mitte April angetreten und das Amt offiziell zum 01.05.2021 übernommen. Die 47-jährige Kriminalhauptkommissarin betritt dabei jedoch kein Neuland, da sie im Rahmen ihrer umfassenden Verwendungsbreite bereits in der Vareler Dienststelle tätig war und seit 14 Jahren der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland fest angehört. Aber nicht nur beruflich ist sie mit der Dienststelle verbunden, so hat sie bereits 2011 ihren privaten Lebensmittelpunkt nach Varel verlegt. Andrea Papenroth begann ihre berufliche Polizeilaufbahn 1991 mit dem Eintritt in den mittleren Polizeivollzugsdienst und war bis zu ihrem Aufstieg in die gehobene Laufbahn zunächst als Einsatzbeamtin in der Einsatzhunderschaft, als Sachbearbeiterin im Einsatz-und Streifendienst sowie beim Mobilen Einsatzkommando tätig. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Laufbahnprüfung startete die damalige Polizeikommissarin 2003 zunächst im Kriminalermittlungsdienst in Weyhe und sammelte in anschließenden Verwendungen in der spezialisierten Tatortgruppe in Diepholz sowie im Zentralen Kriminaldiensten in Diepholz und Wilhelmshaven als Sachbearbeiterin aber auch als Führungskraft in dem Kriminalermittlungsdienst in Jever und im Zentralen Kriminaldienst in Wilhelmshaven umfangreiche Erfahrungswerte in den verschiedensten Deliktsfeldern. Im Rahmen ihrer Personalentwicklungsmaßnahmen als Dienstschichtleiterin im Einsatz- und Streifendienst war sie nicht nur in Diepholz, sondern 2007 auch für ein Jahr in Varel eingesetzt. "In den zwölf Monaten habe ich die "familiäre Atmosphäre" sowohl in der Dienststelle als auch in Varel und Umgebung kennen und lieben gelernt", resümiert die Varelerin. Andrea Papenroth blickt zudem auf eine prägende und langjährige Zeit als Pressesprecherin zurück. Neben zwei Jahren in der Polizeidirektion Oldenburg war sie zuletzt seit November 2012 die Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Ich treffe hier in Varel auf ein super Team, freue mich auf die neue Herausforderung in meiner Heimatstadt und möchte gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen für die Bürgerinnen und Bürger als verlässliche und kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen!", so Papenroth.

