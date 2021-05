Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die bundesweite #Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" ist gestartet - Kontrollen in Wilhelmshaven, Varel und Jever - Begleitung auf unserem Twitter-Account!

Wilhelmshaven (ots)

Auch wenn das Wetter nicht zum Fahrrad oder Motorradfahren einlädt, die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland startete vor wenigen Stunden in den bundesweiten Aktionstag sicher.mobil.leben mit Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Hier geht es zur Auftaktpressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4905696 Die Kolleginnen und Kollegen sind mit Streifenwagen sowie als Fahrrad- und Motorradstreifen in Wilhelmshaven, Jever und Varel unterwegs und stellten bereits Verstöße fest. So befuhren die Radfahrer die falsche Straßenseite, waren auf Gehwegen unterwegs oder nutzten ihr Handy während der Fahrt. Weiterhin führten die Beamten bereits mehrere Informationsgespräche. Die Kontrollmaßnahmen dauern weiterhin an. Die Kampagne wird auf dem Twitter-Account PI Wilhelmshaven/Friesland, der unter https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist, unter Verwendung der Hashtags #sichermobilleben #sicherfuerdich #FAHRsicherRAD begleitet. Die Abschlusspressemitteilung folgt. Im Fokus des Aktionstages stehen die Radfahrenden. Sie gehören nach wie vor zu den verletzlichen Verkehrsteilnehmern und die Auswertung der Unfallstatistik des letzten Jahres hat gezeigt, dass sie häufig bei Unfällen verletzt werden. Oft ist es ihr eigenes Fehlverhalten, dass zu Unfällen führt, aber ebenso das Verhalten der Kraftfahrzeugführer. Deswegen wird die Polizei am heutigen Aktionstag sowohl die Radfahrenden und ihre Gefährte, aber auch die Kraftfahrzeuge in Augenschein nehmen.

