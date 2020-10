Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in leerer Firma

Whisky-Dieb festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Zwischen 4.10. und 7.10., drangen Unbekannte in ein leerstehendes Firmengelände an der Wiesenstraße ein. Sie entwendeten eine geringe Menge Kupferkabel. Es entstand leichter Sachschaden an einer Tür. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Ein Lüdenscheider (45) versuchte gestern fünf Flaschen Whisky aus einem Supermarkt an der Glatzer Straße zu stehlen. Angestellte beobachteten ihn dabei und riefen die Polizei. Den Beamten gegenüber gab er an, die Flaschen weiter verkaufen zu wollen, um seine Drogensucht zu finanzieren. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest und ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

