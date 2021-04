Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Missgeschick führt zu Brand des Naturschutzgebietes "Henstedter Moor"

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (24.04.2021) ist es um 21:40 Uhr an der Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg zu einem Flächenbrand im Naturschutzgebiet "Henstedter Moor" gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch zwei männliche 16-Jährige aus Henstedt-Ulzburg fahrlässig verursacht. Als sie sich mit einem Camping-Gaskocher Essen zubereiten wollten, kippte dieser um und löste das Feuer aus. Die Jugendlichen verhinderten jedoch schlimmeres, indem sie selbst unverzüglich die Feuerwehr riefen und bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr reumütig von ihrem Missgeschick berichteten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Yannick Krieg

