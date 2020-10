Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht nachträglich aufgeklärt

Deidesheim (ots)

Nachdem der Fahrer eines weißen Kastenwagens am späten Nachmittag des 3. Oktobers 2020 in Deidesheim einen Ford Mustang stark beschädigte und die Unfallstelle verließ, veröffentlichte die Polizei Haßloch eine Pressemeldung, wonach ein weißer Ford Turneo älteren Baujahres gesucht werde. Durch die Presse informiert, verständigte ein Unternehmen aus der VG Deidesheim, am Mittwoch (7. Oktober 2020) die Polizei Haßloch über einen unklaren Schaden an einem der Geschäftsfahrzeuge, einem weißen Ford Turneo. Die Spurenlage war eindeutig. So konnten u.a. Lackspuren des beschädigten Mustangs, dessen Schaden eine Werkstatt zwischenzeitlich auf 12.000, --EUR bezifferte, gesichert werden. Der Fahrer, ein 60 Jahre alter Mitarbeiter, steht ebenfalls fest. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

