Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuwied (ots)

Am 08.09.2020 kam es in Neuwied-Irlich zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Fahrer eines Motorrollers schob sein Fahrzeug auf die Fahrbahn und stürzte dabei. Infolge des Sturzes verletzte er sich am Oberschenkel und musste medizinisch versorgt werden. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Bei dem Einsatz waren mehrere Rettungskräfte sowie Feuer und Polizei beteiligt, sodass es zu einer enormen Außenwirkung kam. Damit die Verkehrsunfallaufnahme und die Rettungsarbeiten ungestört durchgeführt werden konnten, mussten einige unbeteiligte Personen seitens der Polizei dazu aufgefordert werden den Einsatzort zu verlassen.

