POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 21.07.2020:

Bad Harzburg: Zwei Pkw zerkratzt: Bereits am Sonntagvormittag zwischen 6 und 12 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den Fahrzeuglack eines Toyota Lexus aus Rotenburg Wümme. Der Pkw stand ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz vor der Tiefgarageneinfahrt der Kurhausstraße 18 in Bad Harzburg. Ebenfalls zerkratzt wurde der Fahrzeuglack eines VW Up aus Osterode am Harz, welcher im Zeitraum von Sonntagabend 17:30 Uhr bis Montagvormittag 10:30 Uhr auf dem Parkplatz der Kurhausstraße 18 abgestellt war.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachbeschädigungen am Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 zu melden.

Mit Pkw gegen Hauswand gestoßen: Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnte eine Verkehrsunfallflucht am frühen Sonntagabend um 17:30 Uhr in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg aufgeklärt werden. Nachdem die Anwohnerin einen "Knall" wahrnahm und aus ihrem Wohnungsfenster sah, beobachtete sie einen jungen Mann, der offensichtlich mit seinem Pkw gegen die Hauswand eines Wohnhauses gestoßen war. Da sich dieser scheinbar unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne Angaben zu seiner Person und Beteiligung zu machen, verständigte die Anwohnerin die Polizei und teilte das Kennzeichen des Verursachers mit. In der Folge konnte der Verursacher ausfindig gemacht werden. Sowohl an der Hauswand als auch an seinem Pkw konnten entsprechende Beschädigungen festgestellt werden. Gegen den jungen Bad Harzburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Unfall mit verletzter Person: Am Montagabend um 18:45 Uhr ereignete sich auf der Herzog-Julius-Straße ein Unfall. Eine 73-jährige Frau aus Bad Harzburg übersah dabei den Anhaltevorgang des vor ihr fahrenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Die 58-jährige Fahrzeugführerin des stehenden Pkw klagte nach dem Zusammenstoß über Nacken- und Rückenschmerzen und begab sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Am Montagabend um 21:05 Uhr fiel der Harzburger Funkstreife auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein Pkw auf, welcher zunächst im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und überprüft werden sollte. Der Fahrzeugführer stoppte sein Fahrzeug trotz Anhaltesignal nicht, sondern beschleunigte seinen Pkw. Erst im Bereich der Westeroder Straße konnte das Fahrzeug nach mehreren Abbiegevorgängen angehalten und kontrolliert werden. Der 32-jährige Fahrzeugführer aus Bad Harzburg zeigte sich in der anschließenden Kontrolle nicht kooperativ. Bei ihm entstand der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vienenburg Unfallgeschehen: Am Montagmittag um 12:50 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der L518/K25 zwischen Goslar Oker und Vienenburg ein Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Dahlenburg übersah eine 44-jährige, vorfahrtsberechtigte Bad Harzburgerin mit ihrem Pkw. Durch den anschließenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge waren diese in der Folge beide nicht mehr fahrbereit waren und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

