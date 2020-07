Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 20.07.2020

Goslar (ots)

Gefahrenstelle durch Brand eines Pkw

19.07.2020, 10.45 Uhr, Seesen, Bismarckstr. Nachdem eine 19-jährige Seesenerin ihren Pkw vor der Haustür abstellte, geriet dieser in einen Vollbrand. Vermutlich waren Heu-/Grasanhaftungen am Pkw für die Entzündung verantwortlich. Die Feuerwehr Seesen kam zum Einsatz, der total beschädigte Pkw mußte abgeschleppt werden. Evtl. entstand an dem dortigen Gehweg ein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und ca. 10.400,- Euro Sachschaden.

19.07.2020, 12.34 Uhr, Seesen/Ildehausen, B 248n. Eine 27-jährige Pkw Fahrerin aus Peine befuhr die B 248n aus Rtg. des Dannhäuser Berges/B 64 in Rtg. Northeim und wollte nach links in Rtg. Ildehausen abbiegen. Hierbei übersah sie den 64-jährigen Kradfahrer aus Nordhausen, der die B 248n entgegengesetzt befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Pkw Fahrerin leicht verletzt. Der Kradfahrer und seine gleichaltrige Ehefrau, welche als Sozius mitfuhr, mußten nach dem Unfall stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 10.000,- Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.(hei)

