POL-VER: Diebstahl während des Einkaufs; Einbruch in Einfamilienhaus; Unfall an Fahrbahnverengung; Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Diebstahl während des Einkaufs

Hambergen. In einem Discounter in der Hauptstraße in Hambergen wurde am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr das Portemonnaie einer 77-jährigen Frau entwendet. Der oder die Täter müssen während des Einkaufs an die Geldbörse, die in einer Tasche mitgeführt wurde, gelangt sein. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Hambergen unter 04793-957580. Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände generell am besten am Körper getragen werden sollten und auf keinen Fall in Einkaufswagen abgelegt werden sollten.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ritterhude. In ein Einfamilienhaus im Bunkenburgsweg wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten es nach Diebesgut. Die Tat muss sich zwischen Freitagmorgen und Montagabend ereignet haben. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Ritterhude unter 04292-811740 zu melden. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Unfall an Fahrbahnverengung

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall im Hördorfer Weg wurden am frühen Montagmorgen zwei Autos nicht unerheblich beschädigt. Die beiden 44 und 69 Jahre alten Fahrzeugführer bestanden an einer Fahrbahnverengung beide auf ihr Recht in diese zuerst einzufahren. Dadurch kam es zu einer Kollision zwischen dem Audi und dem Renault. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Waakhauser Straße wurde am Montagnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt. Ein 48-jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Worpswede und wollte einen LKW überholen. Währenddessen wollte eine 40-Jährige, die sich vor dem LKW befand, mit ihrem Audi nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie den überholenden Skoda und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Audifahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden Autos wurden so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

