Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B104 bei Kuhlen durch einen umgestürzten Baum

Sternberg (ots)

Am Samstag, den 28.08.2021 gegen 13:00 Uhr, kollidierte ein Pkw Mercedes mit einem gerade umgestürzten Straßenbaum. Hierbei geriet der Pkw von der Fahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich dort. Der 43-jährige Fahrer sowie seine 61-jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Gegenverkehr stieß zeitgleich ein weiterer Pkw mit Astteilen des Baumes zusammen, wobei der Pkw beschädigt wurde. Die B104 war in Höhe des Abzweiges Kuhlen während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 14:30 Uhr voll gesperrt. Der Straßenbaum wurde die Feuerwehr beräumt. Rene Borchers, Polizeioberkommissar Polizeirevier Sternberg

